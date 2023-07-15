Вашингтон, 15 июля, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Африка, несмотря на серьёзное давление со стороны Запада и предупреждения о неотвратимых последствиях в случае нарушения антироссийских санкций, сохраняет нейтралитет по украинскому вопросу и поддерживает многополярное мироустройство. Своей позицией континент удивил США и Евросоюз. Об этом написал обозреватель National Interest Тед Снайдер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ни одна страна в Африке не присоединилась к санкциям США против России, и доминирующей позицией континента был нейтралитет», — подчеркнул он.

Эксперт отмечает, что Вашингтон ожидал от африканских стран сильной поддержки и резкого осуждения действий России. Но эффект получился обратный: большинство государств континента не только не обвинили Москву в развязывании конфликта, но и возложили ответственность на Запад.

Снайдер отметил мощную позицию Африки. По его словам, континент не стал следовать за США и выбирать между блоками в новой холодной войне.

Как сообщало ИА Регнум, лидеры африканских стран заявили о желании принять участие в урегулировании украинского вопроса. Шесть стран — участниц мирной миссии выразили общее мнение о возможности переговоров без отвода войск, в частности, представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил о необходимости прекратить боевые действия и затем определить «рамки прочного мира».

Президент Мозамбика Филипе Ньюси поддержал стремление России к мирному урегулированию конфликта на Украине и выступил за диалог между сторонами.

Представитель президента ЮАР 23 мая объявил, что вместе с республикой за мирное урегулирование на Украине выступают Замбия, Сенегал, Конго, Уганда и Египет. Эти страны призвали прекратить огонь в зоне конфликта и создать рамки для прочного мира.

Президент России Владимир Путин 17 июня во время встречи с главами стран Африки, прибывшими в РФ обсудить вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил, что российская сторона ценит их позицию и относится к ней с большим уважением. Глава государства подчеркнул, что такое отношение ведёт к более справедливому миропорядку.

В МИД России неоднократно заявляли, что африканские страны подвергаются беспрецедентному давлению со стороны США, которые пытаются сорвать проведение саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге в июле 2023 года. Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, страны Африки просто беззастенчиво прессингуют.