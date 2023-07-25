Москва, 25 июля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Необходимы средства идентификации электросамокатов, в том числе номера, чтобы можно было наказывать нарушителей. Об этом 25 июля заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Все-таки надо их идентифицировать. Обсуждается вопрос, чтобы каждый самокат имел номер», — сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда также отметила, что системного решения проблемы безопасного использования электросамокатов пока нет, но их запрет — не выход.

Как сообщало ИА Регнум, в июле зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев, курирующий вопросы транспорта и дорожной сети, предложил устанавливать государственные номерные знаки на электросамокаты и другие средств индивидуальной мобильности (СИМ). На следующем этапе, как отметил Васильев, необходимо создать надёжную систему фиксации правонарушений. По его словам, преждевременно говорить о размерах штрафов до создания и отладки системы контроля за передвижением водителей электросамокатов.

В Совфеде также предложили ввести штраф в 1 тыс. рублей за езду на электросамокате вдвоём.

При этом заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики Артём Шейкин обратился к московским властям с предложением ввести ограничение до 10 км в час для электросамокатов на тротуарах. Множество ДТП, вызванных столкновениями пешеходов с электросамокатами, свидетельствует о необходимости принять меры для предотвращения дальнейших несчастных случаев, заявил автор идеи.

Почти шесть из десяти граждан России (59%), опрошенных сервисом SuperJob, поддержали введение ограничения скорости для электросамокатов.

В центре Сочи 24 июля под колёса электросамоката попала беременная женщина. Инцидент на улице Воровского попал на камеры наружного наблюдения. Позже несколько Telegram-каналов сообщили, что женщина потеряла ребёнка.