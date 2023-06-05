Москва, 5 июня, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Почти шесть из десяти граждан России (59%), опрошенных сервисом SuperJob, поддержали введение ограничения скорости для электросамокатов, а также установление возрастного потолка для лиц, управляющих такими транспортными средствами.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Прогулка на самокатах

Об этом сообщает РИА Новости. В опросе приняли участие 1600 человек.

Ранее в Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов и электровелосипедов до 15 км/ч. Кроме того, депутаты призвали ввести запрет на проезд этих средств по пешеходным улицам, а также установить запрет на их использование лицами младше 18 лет.

Вместе с тем четверть респондентов высказалась против перечисленных ограничений. Одни объясняли свою позицию слишком большой жесткостью мер (17%), а другие — наоборот, чрезмерной мягкостью новой инициативы (9%). Вторая категория опрошенных считает, что «15 км/ч — это высокая скорость» движения.

Среди женщин оказалось больше всего сторонников ограничений — 67% (против 54% среди мужчин). Кроме того, новые меры получили более сильную поддержку со стороны родителей, чем среди тех людей, которые не имеют детей (64% против 56%).

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития ВШЭ Михаил Блинкин заявил, что электросамокаты необходимо отправить в парки и на стадионы, а также в другие места с инфраструктурой, специально оборудованной для их движения.

31 мая газета «Известия» написала о том, что депутат Госдумы и глава рабочей группы по правам дольщиков Александр Якубовский («Единая Россия») призвал убрать прокатные электросамокаты с пешеходных улиц и ограничить скорость их движения до 15 км/ч. Помимо этого, он предложил запретить использование этих транспортных средств несовершеннолетними и сотрудниками служб доставки.