Москва, 5 июля, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Сенатор, зампред совета по развитию цифровой экономики Артем Шейкин обратился к московским властям с предложением ввести ограничение до 10 км в час для электросамокатов на тротуарах. Об этом сенатор рассказал РИА Новости.

Kristoffer Trolle Подростки на электросамокате

Инициатор считает, что использование электросамокатов на тротуарах «представляет серьёзную угрозу безопасности для пешеходов». Скорость слишком высока для безопасного передвижения пешеходов.

Как отметил Шейкин, множество ДТП, вызванных столкновениями пешеходов с электросамокатами, свидетельствует о необходимости принять меры для предотвращения дальнейших несчастных случаев.

Как сообщало ИА Регнум, Министерством транспорта России предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей электросамокатов, нарушивших правила дорожного движения.

Почти шесть из десяти граждан России (59%), опрошенных сервисом SuperJob, поддержали введение ограничения скорости для электросамокатов, а также установление возрастного потолка для лиц, управляющих такими транспортными средствами.