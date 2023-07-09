Москва, 9 июля, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Одновременная езда двух человек на электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) может повлечь за собой штраф в размере 1 тыс. рублей. Фиксировать подобные нарушения будут сотрудники ГИБДД, заявил ТАСС курирующий вопросы транспорта и дорожной сети заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

Kristoffer Trolle Подростки на электросамокате

По словам политика, в настоящее время назрела необходимость наказывать пользователей СИМ за езду на электросамокате вдвоём по аналогии с наказанием за нарушение правил дорожного движения (ПДД) и ввести штраф за это.

«Если за переход в неположенном месте полагается штраф в размере 500 рублей, то за езду вдвоём эту сумму нужно увеличить вдвое», — сказал сенатор.

Наказание по аналогии с ПДД оправдано, в этом случае не надо вводить дополнительную систему фиксации правонарушения для взимания штрафов. Наказывать электросамокатчиков за езду вдвоём может лично сотрудник ГИБДД, который вправе привлечь к ответственности и нарушающих ПДД пешеходов, заключил Васильев.

Как сообщало ИА Регнум, сенатор, заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики Артём Шейкин обратился к московским властям с предложением ввести ограничение до 10 км в час для электросамокатов на тротуарах. Множество ДТП, вызванных столкновениями пешеходов с электросамокатами, свидетельствует о необходимости принять меры для предотвращения дальнейших несчастных случаев, считает автор идеи.