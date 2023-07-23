В Сочи электросамокатчик сбил на переходе беременную женщину
В Сочи электросамокатчик на большой скорости сбил на переходе беременную женщину
Сочи, Краснодарский край, 24 июля, 2023, 01:59 — ИА Регнум. В центре Сочи под колёса электросамоката попала беременная женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщил 23 июля Telegram-канал «ЧП Сочи».
Инцидент на улице Воровского зафиксировали камеры наружного наблюдения. На опубликованных кадрах видно, как люди стоят на тротуаре перед пешеходным переходом, ожидая зелёного света. При разрешающем сигнале пешеходы двинулись вперёд. В это время по дороге проезжал водитель электросамоката, который на скорости сбил беременную женщину. От удара она упала на дорогу. Затем запись прервалась. Информации о привлечении виновного к ответственности нет.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 июня в московском парке Горького электросамокатчик сбил двухлетнего мальчика и скрылся. Врачи диагностировали у ребёнка закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Малыша госпитализировали с черепно-мозговой травмой в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Предложение ограничить в России предельную скорость электросамокатов, оборудованных шинами с воздушными камерами и литыми бескамерными шинами, с 25 км/ч до 20 км/ч выглядит как популистская мера, так как 5 км/ч — это малозаметное понижение, считает эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин.