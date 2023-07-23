Сочи, Краснодарский край, 24 июля, 2023, 01:59 — ИА Регнум. В центре Сочи под колёса электросамоката попала беременная женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщил 23 июля Telegram-канал «ЧП Сочи».

Pulux11 Прокат электросамокатов

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3821519" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Инцидент на улице Воровского зафиксировали камеры наружного наблюдения. На опубликованных кадрах видно, как люди стоят на тротуаре перед пешеходным переходом, ожидая зелёного света. При разрешающем сигнале пешеходы двинулись вперёд. В это время по дороге проезжал водитель электросамоката, который на скорости сбил беременную женщину. От удара она упала на дорогу. Затем запись прервалась. Информации о привлечении виновного к ответственности нет.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 июня в московском парке Горького электросамокатчик сбил двухлетнего мальчика и скрылся. Врачи диагностировали у ребёнка закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Малыша госпитализировали с черепно-мозговой травмой в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Предложение ограничить в России предельную скорость электросамокатов, оборудованных шинами с воздушными камерами и литыми бескамерными шинами, с 25 км/ч до 20 км/ч выглядит как популистская мера, так как 5 км/ч — это малозаметное понижение, считает эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин.