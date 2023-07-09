Москва, 9 июля, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Государственные номерные знаки следует ввести для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), без этого говорить о штрафах за нарушения ПДД для тех, кто ими управляет, преждевременно. Об этом зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев, курирующий вопросы транспорта и дорожной сети, заявил ТАСС.

Ранее в Минтрансе предложили внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей электросамокатов, нарушивших ПДД.

«Первостепенной задачей сегодня должна быть обязательная государственная регистрация всех средств индивидуальной мобильности, присвоение им государственных номерных знаков и, соответственно, установка на них номерных знаков», — сказал Васильев.

На следующем этапе, отметил он, необходимо создать надёжную систему фиксации правонарушений. По его словам, преждевременно говорить о размерах штрафов за нарушения ПДД пользователями СИМ до создания и отладки системы контроля за передвижением водителей электросамокатов.

Сенатор добавил, что после отладки системы фиксации и отслеживания нарушений дорожного движения для пользователей СИМ можно будет вводить штрафы, сопоставимые со штрафами для автомобилистов.

При этом для них ограничено или запрещено движение по автотрассам, следовательно, речь должна идти о специальных выделенных дорожках, которых во многих городах нет. На выделенных велодорожках нет никаких ограничивающих знаков, а фиксирующие устройства есть не во всех населённых пунктах.

«А значит, пользователи СИМ будут поставлены в заведомо неравные условия», — подчеркнул Васильев.

Как сообщало ИА Регнум, за поездку вдвоём на одном самокате пользователей, по мнению Васильева, следует штрафовать на 1 тыс. рублей. Наказывать электросамокатчиков за такую езду может лично сотрудник ГИБДД, который вправе привлечь к ответственности и нарушающих ПДД пешеходов.