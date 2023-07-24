Москва, 24 июля, 2023, 10:54 — ИА Регнум. После гибели людей в ТЦ «Времена года» следствие запросило арест инженера, обвиняемого в нарушении требований безопасности, сообщили 24 июля в прокуратуре Москвы.

Александр Щербак/ТАСС ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте

«Главному инженеру предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть четырёх лиц»)», — говорится в сообщении.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому 39-летнему мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Специалиста задержали 24 июля.

Как сообщало ИА Регнум, в субботу, 22 июля, в московском торговом центре «Времена года» прорвало трубу с кипятком. Авария произошла на тепловом оборудовании, принадлежащем торговому центру, расположенному на Кутузовском проспекте. Общая площадь подтопления составила 4 тыс. кв. м.

Пострадали 10 человек. Девять из них госпитализировали, одного направили на амбулаторное лечение. При этом четыре человека погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.