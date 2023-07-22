Москва, 22 июля, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» на западе Москвы, сообщила пресс-служба СК в своём Telegram-канале.

Александр Щербак/ТАСС

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — уточнили в СК.

В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве произошёл прорыв трубы с кипятком, погибли четыре человека. По данным СМИ, пострадали несколько десятков человек.

Соболезнования по поводу гибели выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Изначально было известно об одном погибшем.

По данным столичной энергокомпании, авария произошла на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих торговому центру. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, нескольких увезли в больницу.