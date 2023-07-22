Москва, 22 июля, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Число пострадавших при прорыве трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» на западе Москвы выросло до 10, сообщили 22 июля в медицинских службах.

Александр Щербак/ТАСС

«Ожоги получили 10 человек. Девять из них госпитализированы, один направлен на амбулаторное лечение», — сказал собеседник ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, прорыв трубы с горячей водой произошёл 22 июля днём в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве. По последней информации, четыре человека погибли.

Общее число пострадавших пока неизвестно. По данным СМИ, их может быть нескольких десятков. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, нескольких увезли в больницу.

По данным столичной энергокомпании, авария произошла на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих торговому центру. О возможных причинах прорыва трубы пока не сообщалось.

Тем временем Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи изымают техническую документацию ТЦ «Времена года».