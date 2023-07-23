Москва, 23 июля, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Общая площадь подтопления после разрыва трубы в ТЦ «Времена года» в Москве составила 4 тыс. квадратных метров, сообщили в экстренных службах.

Александр Щербак/ТАСС Сотрудники экстренных служб около ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте, где 22 июля произошел прорыв трубы с горячей водой

«Площадь подтопления после разгерметизации металлической трубы горячего водоснабжения в ТЦ «Времена года» составила четыре тысячи квадратных метров», — сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Отмечается, что труба диаметром 30 см разорвалась по сварному шву.

Представитель экстренных служб также сообщил, что спасателям удалось спасти десять человек, девять из них были госпитализированы, один от госпитализации отказался. У всех пострадавших — ожоги.

Как сообщало ИА Регнум, прорыв трубы с кипятком произошёл в московском торговом центре «Времена года» 22 июля. В результате происшествия погибли четыре человека. Прорыв трубы произошёл в гастрономе, погибшие были его сотрудниками.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи изымают техническую документацию ТЦ «Времена года».

По данным столичной энергокомпании, авария произошла на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих торговому центру. О возможных причинах прорыва трубы пока не сообщалось.