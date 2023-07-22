Москва, 22 июля, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Мэр города Москва Сергей Собянин подтвердил гибель четырёх человек из-за прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года».

Прокуратура Москвы/ТАСС

«Трагедия в ТЦ унесла жизни ещё троих человек. Соболезную родным и близким», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Собянин сообщал об одном погибшем в результате происшествия.

По словам мэра, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как сообщало ИА Регнум, число пострадавших при прорыве трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» на западе Москвы выросло до десяти человек. По данным медиков, девять из них госпитализированы, одного человека направили на амбулаторное лечение.

Прорыв трубы с кипятком произошёл в московском торговом центре «Времена года» 22 июля. Инцидент случился по адресу: Кутузовский проспект, дом 48, строение 1. По факту гибели четырёх человек Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

По данным московской энергокомпании, авария произошла на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих торговому центру.