Москва, 24 июля, 2023, 10:05 — ИА Регнум. В Москве задержали главного инженера компании, работавшей по договору в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте, где 22 июля произошёл прорыв трубы с кипятком. Об этом 24 июля сообщили в прокуратуре столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Задержан главный инженер частной компании, осуществляющий трудовые функции по договору в ТЦ на Кутузовском проспекте», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Его подозревают нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля в московском торговом центре «Времена года» произошёл прорыв трубы с кипятком. По данным московской энергокомпании, авария произошла на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих торговому центру, расположенному на Кутузовском проспекте. Общая площадь подтопления составила 4 тыс. кв. м.

В результате ЧП пострадали 10 человек. По данным медиков, девять из них госпитализировали, одного направили на амбулаторное лечение.

Четыре человека погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.