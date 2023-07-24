Симферополь, 24 июля, 2023, 08:53 — ИА Регнум. В Джанкойском районе Крыма после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) эвакуируют жителей сёл. Об этом 24 июля сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения», ― написал Аксёнов в Telegram-канале.

Количество эвакуированных не уточняется. Глава Крыма добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, в целях безопасности приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой ― Симферополь.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июля ВСУ пытались в очередной раз атаковать Крым беспилотниками. Как уточнил глава полуострова Сергей Аксёнов, всего силы российских ПВО и средства РЭБ сбили или подавили 11 беспилотников ВСУ.

Один беспилотник нанёс удар по складу боеприпасов в Джанкойском районе. Обломки дрона повредили частный жилой дом в Кировском районе. За утро 24 июля второй раз перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.

После произошедшего в Крыму создали оперативный штаб. Он займётся ликвидацией последствий налёта украинских беспилотников.

22 июля беспилотники ВСУ попытались атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма. Из-за атаки дронов на складе в Крыму произошли взрывы боеприпасов, население в радиусе пяти километров от места ЧП эвакуировали. Чтобы минимизировать риски, приостановили движение на Крымской железной дороге. Позже его возобновили.

17 июля ВСУ с помощью двух беспилотников атаковали Крымский мост. В результате погибли супруги, их 14-летнюю дочь госпитализировали. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.