В Джанкойском районе Крыма после атаки дронов ВСУ эвакуировали жителей сёл
Аксёнов объявил об эвакуации жителей сёл в радиусе пяти км от места ЧП в Джанкойском районе Крыма
Симферополь, 24 июля, 2023, 08:53 — ИА Регнум. В Джанкойском районе Крыма после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) эвакуируют жителей сёл. Об этом 24 июля сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
«Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения», ― написал Аксёнов в Telegram-канале.
Количество эвакуированных не уточняется. Глава Крыма добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
Кроме того, в целях безопасности приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой ― Симферополь.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июля ВСУ пытались в очередной раз атаковать Крым беспилотниками. Как уточнил глава полуострова Сергей Аксёнов, всего силы российских ПВО и средства РЭБ сбили или подавили 11 беспилотников ВСУ.
Один беспилотник нанёс удар по складу боеприпасов в Джанкойском районе. Обломки дрона повредили частный жилой дом в Кировском районе. За утро 24 июля второй раз перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.
После произошедшего в Крыму создали оперативный штаб. Он займётся ликвидацией последствий налёта украинских беспилотников.
22 июля беспилотники ВСУ попытались атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма. Из-за атаки дронов на складе в Крыму произошли взрывы боеприпасов, население в радиусе пяти километров от места ЧП эвакуировали. Чтобы минимизировать риски, приостановили движение на Крымской железной дороге. Позже его возобновили.
17 июля ВСУ с помощью двух беспилотников атаковали Крымский мост. В результате погибли супруги, их 14-летнюю дочь госпитализировали. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.