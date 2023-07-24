Симферополь, 24 июля, 2023, 08:38 — ИА Регнум. В Крыму создан оперативный штаб. Он займётся ликвидацией последствий налёта украинских беспилотников. Об этом 24 июля сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Организован оперативный штаб», ― написал Крючков в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июля ВСУ пытались в очередной раз атаковать Крым беспилотниками. Как уточнил глава полуострова Сергей Аксёнов, всего силы российских ПВО и средства РЭБ сбили или подавили 11 беспилотников ВСУ.

Один беспилотник нанёс удар по складу боеприпасов в Джанкойском районе. Обломки дрона повредили частный жилой дом в Кировском районе. За утро 24 июля второй раз перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.

22 июля беспилотники ВСУ попытались атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма. Из-за атаки дронов на складе в Крыму произошли взрывы боеприпасов, население в радиусе пяти километров от места ЧП эвакуировали. Чтобы минимизировать риски, приостановили движение на Крымской железной дороге. Позже его возобновили.

17 июля ВСУ с помощью двух беспилотников атаковали Крымский мост. В результате погибли супруги, их 14-летнюю дочь госпитализировали. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

В ходе выступления на Аспеновском форуме по безопасности украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является целью Киева.