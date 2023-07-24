В Крыму создали штаб по ликвидации последствий атаки украинских дронов
В Крыму создали оперативный штаб по ликвидации последствий налёта украинских БПЛА
Симферополь, 24 июля, 2023, 08:38 — ИА Регнум. В Крыму создан оперативный штаб. Он займётся ликвидацией последствий налёта украинских беспилотников. Об этом 24 июля сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
«Организован оперативный штаб», ― написал Крючков в Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июля ВСУ пытались в очередной раз атаковать Крым беспилотниками. Как уточнил глава полуострова Сергей Аксёнов, всего силы российских ПВО и средства РЭБ сбили или подавили 11 беспилотников ВСУ.
Один беспилотник нанёс удар по складу боеприпасов в Джанкойском районе. Обломки дрона повредили частный жилой дом в Кировском районе. За утро 24 июля второй раз перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.
22 июля беспилотники ВСУ попытались атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма. Из-за атаки дронов на складе в Крыму произошли взрывы боеприпасов, население в радиусе пяти километров от места ЧП эвакуировали. Чтобы минимизировать риски, приостановили движение на Крымской железной дороге. Позже его возобновили.
17 июля ВСУ с помощью двух беспилотников атаковали Крымский мост. В результате погибли супруги, их 14-летнюю дочь госпитализировали. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.
В ходе выступления на Аспеновском форуме по безопасности украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является целью Киева.