Джанкой, Крым, 24 июля, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Перегон в Джанкойском районе Республики Крым временно закрыли для движения железнодорожного транспорта. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе компании «ГрандСервисЭкспресс».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Перегон в Джанкойском районе Крыма временно закрыт для движения поездов, повреждений путей нет», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава региона Сергей Аксёнов сообщил о новой атаке дронов на полуостров, осуществлённой в ночь на 24 июля. Он уточнил, что российские средства ПВО и РЭБ сбили в общей сложности 11 украинских беспилотников.

Также глава республики указал, что один из дронов ударил по складу боеприпасов в Джанкойском районе. Обломки БПЛА нанесли повреждении частному жилому дому в Кировском районе.