Красногвардейский район, Крым, 22 июля, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Движение поездов в Красногвардейском районе Крыма, прерванное из-за ЧП на складе с боеприпасами, возобновлено, сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе, ограниченное сегодня в целях безопасности», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля украинские беспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма. Аксёнов уточнял ранее, что из-за атаки дронов на складе в Крыму произошли взрывы боеприпасов, население в радиусе 5 км от места ЧП будет эвакуировано.

Он отметил, что разрушений и пострадавших в результате атаки на Красногвардейский район, по предварительным данным, нет. Чтобы свести к минимуму риски, было решено приостановить движение на Крымской железной дороге.