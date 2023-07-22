Симферополь, 22 июля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. ВСУ попытались атаковать беспилотниками инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма. Об этом 22 июля сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Противником совершена попытка налёта с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым», — написал Аксёнов.

Он добавил, что на место прибыли сотрудники МЧС для ликвидации возможных последствий, также работают все профильные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня украинский беспилотник нанёс удар по посёлку Раздольное в Крыму. Погибла 14-летняя девочка, в момент взрыва разговаривавшая по телефону с матерью.

В ночь на 18 июля ВСУ пытались провести массовую атаку на Крым с использованием беспилотников, сообщал Аксёнов. Девять дронов были сбиты силами противовоздушной обороны, ещё 19 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.