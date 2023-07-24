Симферополь, 24 июля, 2023, 07:58 — ИА Регнум. В ночь на 24 июля ВСУ пытались в очередной раз атаковать Крым беспилотниками. Подробности сообщил в своём Telegram-канале глава Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Всего силами российских ПВО и средствами РЭБ были сбиты или подавлены 11 беспилотников ВСУ.

Глава Крыма уточнил, что один беспилотник нанёс удар по складу боеприпасов в Джанкойском районе.

Обломки дрона повредили частный жилой дом в Кировском районе.

На местах работают оперативные службы.

Сергей Аксёнов попросил население сохранять спокойствие.

За утро 24 июля второй раз перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны РФ заявили, что ранним утром 24 июля была пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку на Москву.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о прилётах двух беспилотников ранним утром 24 июля. БПЛА попал в многоэтажное здание на улице Лихачева.

Крымский мост является целью Киева, заявил в ходе выступления на Аспеновском форуме по безопасности украинский президент Владимир Зеленский.

В результате теракта ВСУ на Крымском мосту 17 июля 2023 года погибли супруги, их 14-летняя дочь была госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.