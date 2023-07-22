Москва, 22 июля, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ намерена обратиться в ОБСЕ в связи с атакой ВСУ на российских журналистов. Об этом 22 июля заявил председатель комиссии Алексей Пушков.

Иван Шилов, ИА Регнум

«Мы сейчас выясним все детали этого обстрела. Уже есть информация, что обстрел был целенаправленным, что удар наносился по гражданской машине, которая не могла представлять никакой угрозы для ВСУ», — цитирует Пушкова ТАСС.

По его словам, была информация, что украинская сторона могла быть информирована о передвижении военных корреспондентов.

Он добавил, что в случае подтверждения завтра, 23 июля, комиссия обратится в ОБСЕ, где существует институт спецпредставителя по защите свободы слова.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля во время обстрела ВСУ погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, ранен фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. Также стало известно, что ранения получили корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

В Минобороны сообщили, что группа журналистов, готовившая материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов в Запорожской области, попала под артиллерийский удар со стороны Украины. Один из журналистов скончался. Жизни ещё трёх раненых ничто не угрожает, они получают всю необходимую помощь, добавили в ведомстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всё указывает на то, что атака на группу российских журналистов в Запорожской области была осуществлена не случайно. Она добавила, что у России нет иллюзий в отношении того, что профильные международные структуры предпочтут закрыть глаза на очередной теракт Киева, но виновные в жестокой расправе над журналистами, а вместе с ними и те, кто поставляет Киеву кассетные снаряды, понесут наказание.