Москва, 22 июля, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков получили ранения в результате обстрела ВСУ в зоне спецоперации (СВО), сообщается на сайте издания.

ИЗВЕСТИЯ Корреспондент «Известий» Роман Польшаков

Съёмочная группа «Известий» была вместе с представителями других российских СМИ в зоне СВО, когда попала под огонь украинских боевиков.

Польшаков получил осколочные ранения живота и спины, ещё один осколок прошёл навылет в ногу. У Шикова сильная контузия, осколочные ранения мягких тканей и перелом костей таза. В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Также 22 июля стало известно, что во время обстрела ВСУ погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, ранения получил корреспондент агентства Константин Михальчевский.

Как ранее передавало ИА Регнум, в зоне проведения спецоперации погиб командир 123-й бригады 2-го армейского корпуса Денис Иванов с позывным Ташкент. Он не дожил всего одного дня до присвоения ему звания Героя России. По словам начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, Иванов был представлен к званию Героя, указ уже был на подписи, но к нему пришлось добавить пометку «посмертно».