Москва, 21 июля, 2023, 18:55 — ИА Регнум. США готовы работать с Россией по обмену заключёнными, невзирая на существующие между странами разногласия, заявил 21 июля госсекретарь Энтони Блинкен в ходе дискуссии, организованной на площадке Аспенского института.

Иван Шилов ИА Регнум Энтони Блинкен

«Даже когда у нас присутствуют фундаментальные разногласия, мы сохраняем возможность работать независимо и изолированно над возвращением американских граждан на родину», — сказал он.

Блинкен напомнил, что с момента заступления на должность президента Джо Байдена США вернули домой 29 американцев из восьми или девяти стран, с каждой из которых у Соединённых Штатов имелись фундаментальные разногласия.

По словам госсекретаря, Вашингтон готов продолжать эту работу вне зависимости от того, как развиваются отношения с Москвой по другим направлениям.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на заявление советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана уже сообщала, что США ведут переговоры с Россией об обмене заключёнными, в том числе журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Контакты по обмену заключенными между Россией и США подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отказался комментировать ход переговоров, отметив, что они должны проходить «в полной тишине».

Этим заявлениям предшествовало посещение 3 июля российскими дипломатами находящегося в американской тюрьме гражданина России Владимира Дунаева, подозреваемого в совершении киберпреступлений на американской территории.

Кроме того, 3 июля посол США в России Линн Трейси посетила Гершковича. Он был задержан с поличным в конце марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США. По версии следствия, он выполнял задания американских спецслужб и пытался получить информацию об объектах ВПК России.

В мае, к слову, Москва отклонила запрос американской стороны на консульский доступ к обвиняемому. Причиной стала невыдача виз российским журналистам из пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в результате чего они не смогли вылететь в Нью-Йорк для сопровождения визита главы ведомства в рамках председательства России в Совбезе ООН.