Москва, 19 мая, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Москва вновь отклонила запрос США на консульский доступ к арестованному за шпионаж сотруднику The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, говорится в опубликованном 19 мая на сайте МИД России заявлении.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«Запрос посольства США в Москве о консульском посещении арестованного за шпионаж репортера Гершковича в очередной раз отклоняется», — говорится в тексте.

В МИД России пояснили, что запрос США отклонили в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам из пула министра иностранных дел России Сергей Лаврова, в результате чего они не смогли вылететь в Нью-Йорк для сопровождения визита главы МИД в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.

Как сообщало ИА Регнум, Гершкович был задержан с поличным 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США. По версии следствия, он выполнял задания американских спецслужб и пытался получить информацию об объектах ВПК России. Суд принял решение о его аресте сроком на два месяца. В отношении американца возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ о шпионаже.

Гершкович вину не признаёт. Сейчас он содержится в СИЗО «Лефортово».

Власти США назвали задержание Гершковича незаконным и призвали своих граждан немедленно покинуть Россию, в российском МИД в ответ заявили, что такие призывы следовало бы адресовать не всем гражданам США, а только тем, кто занимается шпионажем.

Россия в качестве ответной меры на регулярно вводимые администрацией США антироссийские санкции решила 19 мая закрыть въезд в страну для 500 американских граждан, в том числе бывшего президента США Барака Обамы.