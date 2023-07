Нью-Йорк, США, 8 июля, 2023, 13:33 — ИА Регнум. США подтвердили переговоры с Россией об обмене заключёнными, в том числе журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, пишет газета The New York Times со ссылкой на заявление советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Были обсуждения, но эти обсуждения не привели к определённому решению», — заявил Салливан. Он добавил, что у США нет чёткого ответа на вопрос, как добиться освобождения Гершковича.

Ранее контакты по обмену заключенными между Россией и США подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отказался комментировать ход переговоров, отметив, что они должны проходить «в полной тишине».

Этому заявлению предшествовало посещение 3 июля российскими дипломатами находящегося в американской тюрьме гражданина России Владимира Дунаева, подозреваемого в совершении киберпреступлений на американской территории.

Кроме того, 3 июля посол США в России Линн Трейси посетила Гершковича. Он был задержан с поличным в конце марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США. По версии следствия, он выполнял задания американских спецслужб и пытался получить информацию об объектах ВПК России.

В мае, к слову, Москва отклонила запрос американской стороны на консульский доступ к обвиняемому. Причиной стала невыдача виз российским журналистам из пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в результате чего они не смогли вылететь в Нью-Йорк для сопровождения визита главы ведомства в рамках председательства России в Совбезе ООН.