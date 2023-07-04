Вашингтон, 4 июля, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Российские дипломаты посетили находящегося в американской тюрьме гражданина РФ Владимира Дунаева. Об этом рассказала заведующая консульским отделом посольства России в Вашингтоне Надежда Шумова.

Blogtrepreneur Киберпреступление

Дипломаты утверждают, что Дунаев имеет проблемы со здоровьем, а необходимой медицинской помощи не получает. В тюрьме он уже два года дожидается суда.

Шумова отметила, что особенно плохо у него со зрением.

«Читает с трудом. Испытывает частые сильные головные боли», — написала дипломат в соцсетях.

Она заверила, что дипмиссия предпримет усилия для защиты его прав. Демарш в Госдеп с требованием оказания ему квалифицированной медицинской помощи отправлен.

В посольстве добавили, что обвиняемому грозит от 22 до 25 лет лишения свободы. В случае сделки со следствием он может получить от 11 до 14 лет заключения. При этом Владимир Дунаев не считает себя виновным, а значит, и подписывать соглашение с прокуратурой не намерен.

Как сообщало ИА Регнум, шесть граждан России проходят в США в качестве обвиняемых по делу о вирусе Trickbot. Имена еще четырех граждан РФ и одного гражданина Украины не указываются. Отмечается, что у них было еще десять сообщников, имена которых также не называются. В обвинении утверждается, что люди действовали в качестве преступной группировки на территории России, Белоруссии, Украины и Суринаме.

Власти Южной Кореи уведомили Россию о задержании и экстрадиции в США 29 октября 2021 года Владимира Дунаева, подозреваемого в киберпреступлениях в США.