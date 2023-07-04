Москва, 4 июля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Выше 98 рублей поднялся курс евро впервые с 29 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Известия/Зураб Джавахадзе

По данным на 13:34 (мск), курс евро вырос до 98,01 рубля, на 1,41%. На 13:39 (мск) курс евро расчетами «завтра» повышается до 97,99 рубля.

При этом курс доллара растёт на 1,13 рубля, до 89,83 рубля. Курс юаня — на 23 копейки, до 12,41 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня курс евро на Московской бирже впервые поднялся до 97 рублей с 29 марта 2022 года. Перед этим также впервые с марта 2022 года курс доллара повысился до отметки 86,5 рубля. На тот момент на максимуме валюта преодолела отметку в 87 рублей.

Как отметил профессор школы финансов факультета экономических наук ВШЭ Александр Абрамов в беседе с ИА Регнум, если не случится эксцессов на внешних рынках, а Евросоюз и США избегут рецессии, то валютные рынки успокоятся.