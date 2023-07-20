Москва, 20 июля, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Нельзя исключать, что вслед за Ираком в других мусульманских странах не последуют акции протеста в отношении Швеции, однако проблему просто не решить, поскольку она имеет глубокие корни, уходящие во взаимоотношения европейцев с нелегальными мигрантами. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов.

AHMED JALIL/EPA/TASS Акция протеста у посольства Швеции в Багдаде из-за сожжения Корана в Стокгольме

Ранее протестующие в Багдаде подожгли здание посольства Швеции после того, как шведская полиция удовлетворила ходатайство о проведении акции у посольства Ирака в Стокгольме, в ходе которой планировалось поджечь Коран и иракский флаг. Правительство Ирака предупредило Швецию о намерении разорвать дипломатические отношения в случае, если акция с сожжением Корана повторится. Также Багдад принял решение о высылке посла Швеции.

По мнению востоковеда Долгова, вслед за Ираком на действия в отношении шведских консульств могут решиться и другие мусульманские страны.

«Мусульманские страны крайне негативно относятся к осквернению их религии, а потому в Египте, Иране, Турции могут также начаться акции протеста. Мы не можем исключать резонного ответа мусульманских стран на осквернение их священной книги», — отметил Долгов.

Востоковед объяснил, что причина протестов и противоправных инцидентов как в Ираке, так и в Швеции кроется в нерешённой проблеме с мусульманскими диаспорами в европейских странах. Речь о том, что в Европу, в том числе в Швецию, переезжают целые семьи мигрантов из южноазиатских и североафриканских стран, среди которых встречаются и нелегальные мигранты. Поэтому, как отметил Долгов, происходят столкновения этнических европейцев с приезжими, а радикальные представители народов на фоне этого организовывают провокации.

«Возможно, что эти акции протеста носят организованный характер с целью разжечь межконфессиональную войну. И, безусловно, мировое сообщество должно осуждать действия шведских провокаторов, которые наносят глубокое оскорбление своими действиями с Кораном всем исповедующим ислам. И вызывает удивление, что шведские власти относятся так индифферентно и недостаточно реагируют на такие инциденты», — поделился эксперт.

Долгов отметил, что сейчас будет сложно быстро разрешить назревший конфликт. По его мнению, решение проблемы требует в том числе изменения законодательства в странах западной Европы и продумывания мер, в том числе поддержки в отношении мигрантов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня группа иракцев, протестующих против акции сожжения копии священной для мусульман книги ― Корана, которая прошла в Стокгольме, ворвалась на территорию посольства Швеции в Багдаде. Люди проникли на территорию дипломатического ведомства, сломав ворота. Участники пикета потребовали высылки посла Швеции из Ирака в знак протеста против осквернения одной из святынь ислама.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мужчина, получивший разрешение властей Швеции на проведение акции, включающей сожжение Торы и Корана, не стал сжигать священные тесты, а наоборот, заявил о недопустимости подобных действий. Позже официальные лица Израиля выступили с осуждением акции с сожжением Торы и Библии у посольства Израиля. Президент страны Ицхак Герцог отметил, что разрешение сжечь священные книги не имеет ничего общего со свободой мнений.

В июне в Стокгольме иммигрант сжёг Коран у главной мечети города. Власти разрешили акцию, хотя городская полиция отказала в её проведении, обосновав это возможными угрозами в адрес страны и риском терактов. Но организаторы обратились в суд, который признал решение правоохранителей ошибочным.

Президент России Владимир Путин назвал неуважение к Корану, как и к любой другой священной книге, преступлением. Во время посещения мечети Джума в Дербенте он подчеркнул, что Коран — святыня для мусульман и для многих других людей, но в некоторых странах не уважают религиозные чувства.