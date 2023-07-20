Багдад, 20 июля, 2023, 03:36 — ИА Регнум. Протестующие взяли штурмом шведское посольство в Багдаде и подожгли его, сообщило 20 июля агентство Reuters со ссылкой на источники.

(сс) U.S. Air Force Багдад

«Сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг (20 июля. — Прим. ИА Регнум) и подожгли его», — написало издание.

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Источник агентства добавил, что среди сотрудников посольства никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня группа иракцев, протестующих против акции сожжения копии священной для мусульман книги ― Корана, которая прошла в Стокгольме, ворвалась на территорию посольства Швеции в Багдаде. Люди проникли на территорию дипломатического ведомства, сломав ворота. Участники пикета потребовали высылки посла Швеции из Ирака в знак протеста против осквернения одной из святынь ислама.

В центре столицы Швеции в конце июня иммигрант из Ирака сжёг Коран у главной мечети города. Власти разрешили акцию, хотя городская полиция отказала в её проведении, обосновав это возможными угрозами в адрес страны и риском терактов. Но организаторы обратились в суд, который признал решение правоохранителей ошибочным.