В Багдаде митингующие взяли штурмом посольство Швеции
Reuters: в Багдаде протестующие взяли штурмом и подожгли посольство Швеции
Багдад, 20 июля, 2023, 03:36 — ИА Регнум. Протестующие взяли штурмом шведское посольство в Багдаде и подожгли его, сообщило 20 июля агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг (20 июля. — Прим. ИА Регнум) и подожгли его», — написало издание.
Источник агентства добавил, что среди сотрудников посольства никто не пострадал.
Как сообщало ИА Регнум, в конце июня группа иракцев, протестующих против акции сожжения копии священной для мусульман книги ― Корана, которая прошла в Стокгольме, ворвалась на территорию посольства Швеции в Багдаде. Люди проникли на территорию дипломатического ведомства, сломав ворота. Участники пикета потребовали высылки посла Швеции из Ирака в знак протеста против осквернения одной из святынь ислама.
В центре столицы Швеции в конце июня иммигрант из Ирака сжёг Коран у главной мечети города. Власти разрешили акцию, хотя городская полиция отказала в её проведении, обосновав это возможными угрозами в адрес страны и риском терактов. Но организаторы обратились в суд, который признал решение правоохранителей ошибочным.