Багдад, 20 июля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Правительство Ирака решило выслать посла Швеции в Багдаде Джессику Свардстрём. Об этом, как сообщает агентство INA, 20 июля заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что глава иракского кабмина потребовал от МИД страны, чтобы Свардстрём покинула территорию Ирака. Также он распорядился вернуть на родину временного поверенного в делах Ирака в Стокгольме.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 июля протестующие взяли штурмом шведское посольство в Багдаде и подожгли его. Участники митинга выступили против решения Стокгольма, который разрешил проведение антимусульманской акции. Ворвавшиеся в посольство люди сорвали герб Швеции и устроили погром.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня группа иракцев, протестующих против акции сожжения Корана, которая прошла в Стокгольме, ворвалась на территорию посольства Швеции в Багдаде. Люди потребовали высылки посла Швеции из Ирака в знак протеста против осквернения одной из святынь ислама.

В конце июня в Стокгольме иммигрант из Ирака сжёг Коран у главной мечети города. Власти разрешили акцию, хотя городская полиция отказала в её проведении. Но организаторы обратились в суд, который признал решение правоохранителей ошибочным.

Президент России Владимир Путин назвал неуважение к Корану преступлением. Во время посещения мечети Джума в Дербенте он подчеркнул, что Коран — святыня для мусульман и для многих других людей, но в некоторых странах не уважают религиозные чувства.