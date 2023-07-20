Москва, 20 июля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade, которые могли использоваться для запуска беспилотных катеров по Крымскому мосту, находятся в Средиземном и Чёрном морях. Это следует из данных, опубликованных на сайте Marine Traffic.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По состоянию на утро 20 июля танкер Beks Loyal находится на рейде у порта румынского города Констанца, а судно Khudayar Yusifzade пришвартовано в порту греческого города Элефсис.

Ранее группа хакеров RaHDit опубликовала расследование, в котором указала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту.

Так, по их данным, в операции СБУ могли участвовать два танкера, Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 км от Новороссийска. Второй дрейфовал южнее. Позже оба танкера встретились в море. В этот момент, полагают хакеры, с одного из танкеров дроны были перегружены на другой.

Для управления безэкипажными катерами, возможно, использовалось ещё одно судно, которое стояло на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 июля Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь была госпитализирована. Девочку сначала доставили в больницу Тамани, затем перевезли в Краснодар, а потом — в Москву. Врачи оценивают её состояние как стабильное средней тяжести.

В результате теракта была повреждена автомобильная часть моста. Как пояснил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, двустороннее движение на этом участке, предположительно, восстановят к осени.

Президент России Владимир Путин назвал террористическую атаку на мост жестокой, а с военной точки зрения — бессмысленной, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, пострадали и погибли ни в чем не повинные гражданские лица.