Москва, 17 июля, 2023, 21:42 — ИА Регнум. Для работ по восстановлению Крымского моста необходимо строительство временного моста протяженностью 250 метров, с которого будут работать большегрузные краны, сообщил 17 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после совещания у президента РФ Владимира Путина.

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По его словам, использовать ту же технологию, которая применялась для восстановления Крымского моста после теракта в 2022 году, не получается.

«Поэтому будем, скорее всего, строить временный 250-метровый мост, с которого будем работать и большегрузными кранами будем поднимать эти пролёты», — сказал он.

Хуснуллин пояснил, что к 15 сентября планируется запустить один пролёт автомобильного полотна.

«После будем с него работать по восстановлению второго пролёта, потому что 600 тонн весит один пролет», — добавил он.

Вице-премьер отметил, что несколько сотен строителей и проектировщиков будут привлечены к работам по восстановлению моста в течение ближайших дней.

Как сообщалось ранее, на совещании с президентом Хуснуллин также отметил, что один пролёт автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению. Он добавил, что ещё один пролёт с другой стороны по направлению в Керчь повреждён. По его словам, там произошло осевое смещение на 70-80 см, но в целом пролёт находится на опоре.