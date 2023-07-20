Москва, 20 июля, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Девочку Ангелину, пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту, доставили в Москву из Краснодара для дальнейшего лечения. Об этом сообщили 20 июля в пресс-службе Минздрава России.

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Ангелину поместили в ведущую детскую федеральную клинику в Москве — РДКБ Минздрава. Девочку транспортировали бригады медицины катастроф из Краснодара и Москвы.

«За время эвакуации состояние ребёнка стабильное», — сообщил «Известиям» анестезиолог-реаниматолог Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Роман Горбунов.

Ранее глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников заявил, что 14-летняя Ангелина находится в стабильном состоянии, отрицательной динамики нет.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате теракта пострадала семья из Белгородской области, которая ехала в автомобиле по мосту. Муж и жена погибли на месте, их дочь-подросток получила различные травмы.

Девочку сначала доставили в Тамань, затем на вертолёте — в реанимацию детской краевой больницы в Краснодаре. На тот момент она находилась в сознании в состоянии средней степени тяжести.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3820767" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Девочку, пострадавшую в результате происшествия на Крымском мосту, доставили в Москву

Бабушка Ангелины Алла Кулик накануне рассказала ИА Регнум, что девочка впервые после трагедии увидится с родственниками — тётей и дядей. После выздоровления они возьмут её в свою семью.