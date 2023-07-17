Москва, 17 июля, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Организованная Киевом террористическая атака на Крымский мост была жестокой, а с военной точки зрения — бессмысленной, заявил 17 июля президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, и жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица», — сказал президент на совещании с представителями спецслужб, властей регионов и правительства РФ.

Как сообщалось ранее, в ходе совещания глава государства также заявил, что все обстоятельства теракта будут установлены, и что Россия ответит на этот теракт. В Минобороны уже готовят предложения, подчеркнул Владимир Путин.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в ночь на 17 июля спецслужбы Украины совершили террористическую атаку на Крымский мост с использованием двух надводных беспилотников. Два человека погибли, 14-летняя девочка получила ранения.

Теракт на Крымском мосту не имеет военного смысла и был нужен Киеву, чтобы отвлечь внимание от неудачного контрнаступления ВСУ, заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко. В подготовке таких терактов активно заняты спецслужбы западных государств, добавил эксперт.