Москва, 20 июля, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Группа хакеров RaHDit опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту, сообщает 20 июля РИА Новости.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Как следует из расследования RaHDit, в операции СБУ могли участвовать два танкера Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.

Отмечается, что один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 км от Новороссийска. Второй дрейфовал южнее. Позже оба танкера встретились в море.

Как полагают хакеры, в этот момент с одного из танкеров дроны были перегружены на другой. Для управления безэкипажными катерами, возможно, использовалось ещё одно судно, которое стояло на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 июля Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь была госпитализирована.

Президент России Владимир Путин назвал террористическую атаку на мост жестокой, а с военной точки зрения — бессмысленной, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, пострадали и погибли ни в чем не повинные гражданские лица.