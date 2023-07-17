Симферополь, 17 июля, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено в связи с чрезвычайным происшествием. Об этом 17 июля сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы», — уточнил Аксёнов.

Также глава Крыма отметил, что связался с министром транспорта Виталием Савельевым и поддерживает связь с коллегами из Краснодарского края. На место выехал зампредседателя Совета министров Крыма Игорь Михаличенко.

По словам Аксёнова, предпринимаются все меры для восстановления ситуации. Глава Крыма попросил всех сохранять спокойствие и доверять лишь проверенным источникам информации. Характер происшествия Аксёнов не уточнил.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указали в Министерстве иностранных дел России указали, теракт на Крымском мосту и обстрелы ВСУ Ростовской и Брянской областей были бы невозможны без содействия западной коалиции во главе с США.

При этом минобороны Украины признало ответственность за теракт на Крымском мосту. Замглавы ведомства Анна Маляр заявила, что Украина нанесла первый удар по Крымскому мосту в октябре 2022 года. Так, по её словам, Киев планировал нарушить российскую логистику. До этого заявления в Киеве напрямую не подтверждали причастность к теракту, президент страны Владимир Зеленский в октябре 2022 года заявил, что, насколько ему известно, Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту.

8 октября 2022 на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик. В результате этого частично обрушились автомобильные пролёты переправы, погибли четыре человека. В ФСБ заявили, что за исполнителями теракта стоит главное управление украинской разведки.