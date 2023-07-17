Вашингтон, 18 июля, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Крымский мост построен незаконно и используется Россией для поставки военным оружия, объект не является гражданским, заявил 17 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Журналисты перед заседанием Совбеза ООН по ситуации на Украине спросили Кулебу, является ли Крымский мост законной целью для атак.

«Не всякий мост является гражданским по определению», — ответил глава МИД Украины.

По его мнение, незаконно построенный мост используется для снабжения российской армии оружием, топливом, боеприпасами и различным оборудованием.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что слишком многое в теракте на Крымском мосту указывает на вовлечённость западных спецслужб, в частности британских.

В ночь на 17 июля киевский режим осуществил атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате теракта была повреждена одна из секций моста. Погибли мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Президент России Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям оказать всю помощь девочке, пострадавшей в результате взрыва на Крымском мосту, и её родственникам.

Необходимо всесторонне оценить ущерб, нанесённый в результате теракта на Крымском мосту, и как можно скорее начать восстановительные работы, подчеркнул Владимир Путин.