Москва, 17 июля, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил всесторонне оценить ущерб, нанесённый в результате теракта на Крымском мосту, и как можно скорее начать восстановительные работы.

Kremlin.ru

«Нужно всесторонне оценить нанесённый ущерб и максимально оперативно начать восстановительные работы», — сказал глава государства на совещании по ситуации вокруг моста.

Он попросил вице-премьера России Марата Хуснуллина доложить, как идёт концентрация необходимой техники и специалистов, нужно ли привлекать дополнительные силы и средства.

Хуснуллин в свою очередь сообщил, что один пролёт автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 июля киевский режим осуществил атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате теракта была повреждена одна из секций моста. Погибли мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле из Новооскольского округа Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Теракт на Крымском мосту не имеет военного смысла и нужен Киеву, чтобы отвлечь внимание от неудачного контрнаступления ВСУ, заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко. В подготовке таких терактов активно заняты также спецслужбы западных государств, добавил эксперт.