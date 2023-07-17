Москва, 17 июля, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям оказать всю помощь девочке, пострадавшей в результате взрыва на Крымском мосту, и её родственникам. Об этом глава государства сказал 17 июля на совещании по ситуации в районе Крымского моста.

Иван Шилов ИА REGNUM

Путин напомнил, что на Крымском мосту был совершён очередной теракт, в результате которого погибли мирные граждане.

«Прошу руководство региона и по линии федеральных властей оказать помочь девочке и ее родственникам, а также взять этот вопрос на особый контроль», — сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, в результате теракта погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя надводными беспилотниками. В Следственном комитете РФ заявили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело.