Брюссель, 18 июля, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский считает, что слишком многое в теракте на Крымском мосту указывает на вовлеченность западных спецслужб, в частности британских. Об этом он заявил 17 июля на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Полянский акцентировал, что после совершённого теракта особо не слышно каких-либо осуждений этого акта со стороны западных финансистов Киева.

«Нам ещё предстоит разобраться в том, в какой степени в подготовку и осуществление этого теракта были вовлечены западные, в частности британские, спецслужбы. Слишком многое на это указывает», — сказал Дмитрий Полянский.

Как сообщало ИА Регнум, организованная Киевом террористическая атака на Крымский мост была жестокой, а с военной точки зрения — бессмысленной, заявил 17 июля президент России Владимир Путин.

В ходе совещания глава государства также заявил, что все обстоятельства теракта будут установлены и что Россия ответит на этот теракт. В Минобороны уже готовят предложения.

Теракт на Крымском мосту не имеет военного смысла и был нужен Киеву, чтобы отвлечь внимание от неудачного контрнаступления ВСУ, заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко. В подготовке таких терактов активно заняты спецслужбы западных государств.

В результате теракта погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области. В Следственном комитете РФ заявили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело.