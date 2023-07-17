Москва, 17 июля, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Один пролёт автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению. Об этом 17 июля доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину на совещании по ситуации в районе Крымского моста.

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«Установлено, что одно пролётное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью и не подлежит восстановлению», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что ещё один пролёт с другой стороны по направлению в Керчь повреждён. По его словам, там произошло осевое смещение на 70-80 см, но в целом он находится на опоре.

Как сообщало ИА Регнум, Хуснуллин по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина возглавил правкомиссию по ликвидации последствий теракта на Крымском мосту. Он заявлял, что, по предварительной информации, опоры моста не пострадали. На месте работали водолазы.

В результате теракта погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области. В Следственном комитете РФ заявили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело.