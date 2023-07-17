Хуснуллин возглавил комиссию по ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту
Вице-премьер Хуснуллин возглавил правкомиссию по ликвидации последствий теракта на Крымском мосту
Москва, 17 июля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Ликвидацией последствий теракта на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Об этом 17 июля сообщил журналистам пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков.
«Ликвидацией последствий инцидента на Крымском мосту по распоряжению Михаила Мишустина занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина», — сказал Беляков.
Он добавил, что комиссия была создана теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года.
Как сообщало ИА Регнум, в результате теракта пострадала семья из Белгородской области, ехавшая по мосту на автомобиле. Мужчина и женщина погибли на месте, их 14-летняя дочь госпитализирована.
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя надводными беспилотниками.
В Следственном комитете РФ заявили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело.