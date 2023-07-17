Москва, 17 июля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Ликвидацией последствий теракта на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Об этом 17 июля сообщил журналистам пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков.

Сергей Савостьянов/ТАСС Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин

«Ликвидацией последствий инцидента на Крымском мосту по распоряжению Михаила Мишустина занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина», — сказал Беляков.

Он добавил, что комиссия была создана теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, в результате теракта пострадала семья из Белгородской области, ехавшая по мосту на автомобиле. Мужчина и женщина погибли на месте, их 14-летняя дочь госпитализирована.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя надводными беспилотниками.

В Следственном комитете РФ заявили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело.