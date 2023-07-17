Белгород, 17 июля, 2023, 08:32 — ИА Регнум. В результате ЧП на Крымском мосту погибли мужчина и женщина из Новооскольского округа Белгородской области, их дочь пострадала. Об этом 17 июля сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей», — написал он в своём Telegram-канале.

Гладков добавил, что в результате ЧП погибли родители ребёнка. Глава региона дал поручение главе администрации Новооскольского округа, где проживала семья, Андрею Гридневу связаться с родными и оказать всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В связи с произошедшим движение по мосту было приостановлено.

Аксёнов призвал жителей Крыма и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. В Крыму автомобили, следующие в Керчь, останавливают на развязке примерно в 10 км от города.