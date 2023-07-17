Москва, 17 июля, 2023, 10:17 — ИА Регнум. По факту террористического акта на Крымском мосту возбуждено уголовное дело. Об этом 17 июля сообщает Следственный комитет РФ.

Сергей Мальгавко/ТАСС Вид на Крымский мост 17.07.2023

«В связи с повреждением Крымского моста возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствие устанавливает лиц из числа украинских спецслужб и вооружённых формирований, которые причастны к организации и исполнению этого преступления.

Как сообщало ИА Регнум, ранее движение по Крымскому мосту было остановлено из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, призвав граждан воздержаться от поездок через мост и выбрать альтернативный маршрут через новые регионы.

В результате теракта пострадала семья из Белгородской области, ехавшая по мосту на автомобиле. Мужчина и женщина погибли на месте, их 14-летняя дочь госпитализирована.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя надводными беспилотниками.