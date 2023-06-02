Будапешт, 2 июня, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Анонсируемое контрнаступление Украины необходимо предотвратить, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«Я думаю, что надо сделать всё, чтобы еще до начала украинского контрнаступления убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров», — сказал он в эфире радио Kossuth.

Виктор Орбан подчеркнул, что в противном случае будет потеряно очень много жизней. Венгерский премьер рассказал, что и сам полтора года прослужил в армии и прекрасно усвоил, что у нападающих потерь может быть в три раза больше, чем у обороняющихся.

«И для страны, население которой составляет лишь часть населения противоборствующей страны (в России население 130–140 миллионов человек, на Украине мы не знаем сколько, наверное, где-то между 30–40 млн), при таких обстоятельствах начинать большую стратегию — это кровавая баня», — указал Орбан.

Однако, как рассказал ИА Регнум политический аналитик Александр Сосновский, вряд ли призыв Виктора Орбана будет услышан на Западе. Хоть Будапешт играет достаточно весомую роль в обсуждении украинского конфликта, но находится под мощным давлением других западных стран.

Ранее в ЕС Венгрию неоднократно критиковали за отказ поставлять оружие Киеву и разрешать переброску вооружения на Украину через свою территорию. Кроме того, Будапешт неоднократно высказывался против антироссийских санкций, указывая, что они наносят серьёзный вред прежде всего самой Европе.

1 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания министров иностранных дел стран НАТО заявил, что на саммите Североатлантического альянса в июле не должно быть обсуждения вопроса о вступлении Украины в НАТО.

Также Будапешт многократно высказывался в пользу мирного урегулирования на Украине. Так, Сийярто сообщил, что Венгрия поддерживает китайский мирный план урегулирования, так как «во-первых, он существует, а во-вторых, он о мире».