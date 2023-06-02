Будапешт, 2 июня, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Анонсируемое контрнаступление Украины необходимо предотвратить, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Премьер Венгрии Орбан призвал не допускать контрнаступления армии Украины
Иван Шилов ИА REGNUM
Виктор Орбан

«Я думаю, что надо сделать всё, чтобы еще до начала украинского контрнаступления убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров», — сказал он в эфире радио Kossuth.

Виктор Орбан подчеркнул, что в противном случае будет потеряно очень много жизней. Венгерский премьер рассказал, что и сам полтора года прослужил в армии и прекрасно усвоил, что у нападающих потерь может быть в три раза больше, чем у обороняющихся.

«И для страны, население которой составляет лишь часть населения противоборствующей страны (в России население 130–140 миллионов человек, на Украине мы не знаем сколько, наверное, где-то между 30–40 млн), при таких обстоятельствах начинать большую стратегию — это кровавая баня», — указал Орбан.

Однако, как рассказал ИА Регнум политический аналитик Александр Сосновский, вряд ли призыв Виктора Орбана будет услышан на Западе. Хоть Будапешт играет достаточно весомую роль в обсуждении украинского конфликта, но находится под мощным давлением других западных стран.

Ранее в ЕС Венгрию неоднократно критиковали за отказ поставлять оружие Киеву и разрешать переброску вооружения на Украину через свою территорию. Кроме того, Будапешт неоднократно высказывался против антироссийских санкций, указывая, что они наносят серьёзный вред прежде всего самой Европе.

1 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания министров иностранных дел стран НАТО заявил, что на саммите Североатлантического альянса в июле не должно быть обсуждения вопроса о вступлении Украины в НАТО.

Также Будапешт многократно высказывался в пользу мирного урегулирования на Украине. Так, Сийярто сообщил, что Венгрия поддерживает китайский мирный план урегулирования, так как «во-первых, он существует, а во-вторых, он о мире».