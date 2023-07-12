Вильнюс, 12 июля, 2023, 13:31 — ИА Регнум. С открытым антивоенным призывом обратился 11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан из Вильнюса, куда он прибыл на саммит НАТО. Орбан назвал важнейшей темой мероприятия конфликт на Украине и заявил, что венгерская позиция по этому вопросу не изменилась, а делегация из Будапешта намерена её отстаивать.

FILIP SINGER/EPA/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО

«Вместо того чтобы отправлять оружие на Украину, мы должны достигнуть мира,. Необходимо прекратить огонь, а вместо боевых действий — как можно скорее начать мирные переговоры», — подчеркнул Орбан.

По его словам, позиция Венгрии ясна, поскольку конфликт развернулся по соседству. Будапешт настаивает на том, что НАТО не должна менять свою прежнюю позицию о том, что является «военно-обронительным» блоком, указал Орбан. По его словам, такое позиционирование себя не даёт НАТО права воевать на чужих территориях.

Несколькими днями ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт воздерживался при голосовании о поставках оружия Украине — но теперь, в связи с включением Киевом венгерского банка OTP в список «международных спонсоров войны», будет голосовать против. Министр уточнил, что поставки оружия лишь продлевают украинский конфликт.

В конце июня Орбан выступил против того, чтобы Евросоюз продолжал оказывать финансовую помощь киевскому режиму, отметив, что это лишь затянет конфликт, в связи с чем Украина получит ещё больший ущерб.