Будапешт, 16 июня, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе совета обороны страны поручил венгерскому военному руководству приготовиться к действиям при любом варианте развития конфликта на Украине. Он заявил об этом 16 июня в эфире радио Kossuth.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Как отметил глава правительства, военная ситуация на Украине становится все более серьёзной и в ней большое количество непредсказуемых элементов.

Орбан подчеркнул, что в такой ситуации отвечающие за безопасность страны организации и их руководители должны быть в постоянной готовности.

«На совете обороны я дал конкретные задания министру обороны, командующему армией и министру внутренних дел. Думаю, что мы сделали всё, что можно, в интересах безопасности страны», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня Орбан заявил, что контрнаступление ВСУ может обернуться для Украины «кровавой баней», потому что при атаке потери всегда больше, а потому его нужно предотвратить. Он уточнил, что украинское наступление станет таковым на фоне гораздо меньшего, чем в России, количества населения на Украине.

Позднее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что давление на Орбана со стороны Киева за его призывы к скорейшему диалогу между Россией и Украиной не повлияет на позицию Будапешта по украинскому конфликту. Глава ведомства подчеркнул, что в текущей ситуации важнейшей задачей является сохранение человеческих жизней.