Вашингтон, 13 июля, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин выразил уверенность в том, что Украина по завершении конфликта вступит в НАТО. Об этом он заявил в интервью CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я не сомневаюсь, что это произойдет, и мы слышали, как почти каждая страна в зале говорила об этом», — сказал Остин в интервью после двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе, на котором стоял вопрос о том, когда Киев присоединится к альянсу.

При этом глава Пентагона заявил, что Украине для вступления в НАТО нужны реформы, в том числе судебная, которые гарантируют, что демократия в стране находится в хорошей форме.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля президент США Джо Байден подчеркивал, что Украина не готова к вступлению в НАТО, отметив, что конфликт на Украине должен закончиться, прежде чем альянс сможет рассмотреть вопрос о присоединении Киева.

Страны G7 согласовали 12 июля рамочное соглашение о долгосрочных гарантиях безопасности на Украине. Соглашение предусматривает поставки военной техники, в том числе воздушной и морской. В обмен на это Киев обязуется провести реформы, в частности, осуществлять гражданский контроль над военнослужащими.

По поводу членства Украины в НАТО участники саммита заявили, что приглашение вступить в альянс Киев получит тогда, когда все государства-члены согласятся на это. На саммите генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг анонсировал план из трёх пунктов по приближению Украины к НАТО — пакет многолетней поддержки, включающий в себя укрепление политических связей через создание Совета Украина — НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона негативно относится к вопросу о членстве Украины в НАТО. Также он назвал тему гарантий альянса Киеву ошибочной и потенциально опасной.