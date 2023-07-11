Вильнюс, 11 июля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 11 июля, что альянс согласился упростить процесс присоединения Украины.

President.gov.ua Йенс Столтенберг

Так, генсек выступил с предложением отменить для Украины обязательный План действий по членству. По мнению Столтенберга, это позволит упростить процесс присоединения к НАТО. При этом генсек признал большие проблемы Киева при наступлении в зоне специальной военной операции.

«Я предложил план из трёх пунктов по приближению Украины к НАТО. Это — пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание совета Украина—НАТО и отмена для Украины необходимости выполнения Плана действий по членству, что позволит ей сократить процесс», — заявил Столтенберг на саммите альянса в Вильнюсе.

Он также подчеркнул, что НАТО планирует поддерживать Украину так долго, как потребуется.

Ранее стало известно, что шаги по вступлению Украины в НАТО не включили в черновик итогов саммита. В заявлении упоминается Украина и отмечается, что у неё есть будущее в альянс, но нет никаких конкретных сроков. В черновике сказано, что Киев пригласят в организацию лишь после согласия всех членов. Это произойдёт тогда, когда все участники блока признают, что Украина соблюла все условия для интеграции в НАТО.

Саммит НАТО начался в Вильнюсе 11 июля и завершит свою работу завтра, 12 июля. Украинский президент Владимир Зеленский по дороге в Вильнюс уже раскритиковал нежелание НАТО дать Киеву алгоритм вступления в альянс, на который он рассчитывал.

Комментируя саммит, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле намерены следить за происходящим в Вильнюсе, однако заранее известно, что мероприятие носит ярко выраженный антироссийский характер.