Вашингтон, 8 июля, 2023, 01:20 — ИА Регнум. Ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО при продолжающемся конфликте преждевременно. Это грозит прямым столкновением альянса с Россией, сказал в интервью телеканалу CNN президент США Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я не думаю, что в НАТО есть единогласие по поводу того, принимать или не принимать Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, посреди войны. <…> Мы полностью привержены каждому дюйму территории НАТО. Это обязательство, которое мы все на себя взяли, несмотря ни на что. Если идёт война, то мы все в ней участвуем. Мы были бы в состоянии войны с Россией, если бы дела обстояли таким образом», — сказал глава Белого дома.

Американский президент пообещал оказать помощь украинцам при подготовке к участию в НАТО, Байден подтвердил готовность предоставить Киеву гарантии безопасности на промежуточный период.

Как сообщало ИА Регнум, на саммите НАТО в Вильнюсе Украина не станет членом альянса, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, Украине необходимы реформы для соответствия требованиям, предъявляемым к кандидатам на вступление в НАТО. США и другие страны военно-политического блока обсудят необходимые шаги для членства Украины в альянсе, пообещал Салливан.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 июля после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Украина заслуживает стать членом НАТО.

В офисе Зеленского заявили, что украинский президент не поедет на саммит НАТО в июле, если не получит приглашение к членству.