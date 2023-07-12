Москва, 12 июля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Россия негативно относится к теме вступления Украины в НАТО. Об этом в ходе брифинга 12 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ошибочно и потенциально опасно», — прокомментировал Песков тему гарантий для Украины.

Пресс-секретарь президента отметил, что, предоставляя гарантию безопасности Украине, страны НАТО посягают на безопасность России. Песков добавил, что в Москве слышат голоса политиков, которые отдают себе отчёт в этом.

Как сообщало ИА Регнум, США и другие страны «Большой семерки» (G7) намерены объявить 12 июля о гарантиях безопасности для Украины. Документ будет предусматривать выделение военной техники и усиление обмена разведданным. Декларацию, как ожидается, ратифицируют на саммите НАТО в Вильнюсе. На него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена, а также глава Украины Владимир Зеленский. В США отметили, что многосторонняя декларация пошлёт России «чёткий сигнал».

Ранее Песков, комментируя идею главы Литвы Гитанаса Науседы о создании постоянных военных баз у границ России, назвал продвижение военной инфраструктуры НАТО к российским границам главной ошибкой Запада.

При этом помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 11 июля не смог назвать сроки вхождения Украины в Североатлантический альянс. Также в США для вступления Украины в Североатлантический альянс ожидают демократические реформы и преобразования в сфере безопасности.